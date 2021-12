Diretta Lazio-Galatasaray dalle 21: probabili formazioni e dove vederla. In attacco Immobile con Zaccagni e Pedro

La Lazio è già certa del passaggio del turno, ma stasera, la squadra di Sarri, contro la formazione di Terim, si gioca il primo posto nel girone. Che vale, e anche tanto: a livello economico 2,3 milioni di euro. Ma soprattutto l'approdo diretto agli ottavi di finale. Mica male. Ecco perché il tecnico manderà in campo la miglior Lazio possibile, con Immobile che dovrebbe agire davanti con ai suoi fianchi Zaccagni da un lato e Pedro dall'altro.

Lazio-Galatasaray, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

GALATASARAY (4-3-3): Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Morutan, Antalyali, Kutlu; Feghouli, Diagne, Akturkoglu. All.: Terim.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il match tra Lazio e Galatasaray, con fischio d’inizio alle ore 21 allo stadio Olimpico, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, e Dazn. In streaming, inoltre, la gara di stasera, sarà possibile seguirla tramite l'applicazione Sky Go, oppure anche con il servizio offerto da Now Tv, che permette di acquistare dei pacchetti giornalieri, settimanali, e mensili, di Sky. Inoltre, in streaming, sarà possibile seguirla anche su Dazn.