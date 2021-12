Lazio-Galatasaray, l'ultimo allenamento a Formello prima della gara di Europa League

Come da programma dalle ore 16:00 la Lazio è scesa in campo per l’allenamento di rifinitura in ottica Galatasaray. Per i biancocelesti seduta sotto la pioggia battente di Formello. Appuntamento prima sul campo adiacente a quello centrale dove sotto gli occhi di mister Sarri la squadra ha iniziato a riscaldarsi con un torello. Tra i presenti anche Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste ha svolto l’esercitazione tecnica con il resto dei compagni regolarmente con gli scarpini e una fasciatura sul ginocchio destro malconcio. Come anticipato ieri rientrato in gruppo anche Cataldi.