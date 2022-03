Roma, Karsdorp: «Il derby la nostra partita migliore»

«Dobbiamo ripartire dal derby perché è stata la nostra miglior partita dell'anno». Rick Karsdorp sta centrando l’annata perfetta, la migliore da quando è alla Roma: efficienza, continuità e affidabilità. Il terzino arrivato dal Feyenoord nel 2017 è finalmente sbocciato: «Vogliamo lottare per vincere la Conference League e comunque siamo ancora in corsa per il quarto posto», ha detto a Sky Sport. Lui e Abraham hanno rappresentato una dolce sorpresa per la Roma: «Tammy è un attaccante speciale, i miei quattro assist per lui sono destinati a salire perché abbiamo un'intesa perfetta». Karsdorp in Serie A ha totalizzato 27 presenze da titolare ed è il terzo giocatore di movimento per minuti giocati dietro ad Abraham e Mancini. Un calciatore utile anche per il reparto offensivo: ha creato 8 grandi occasioni (come Cuadrado) e per 38 volte un suo compagno di squadra è arrivato al tiro dopo un suo passaggio. Numeri in crescita che il prossima dovrá confermare e migliorare, anche perché per Mourinho è un elemento inamovibile.

