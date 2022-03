Calciomercato Roma, il "tesoretto" degli scontenti: quanto incassa il club

Nella Roma, come in ogni club, c’è una squadra di scontenti: giocatori poco utilizzati o che non hanno trovato l’empatia giusta con l’allenatore. Atleti che sentono di meritare di più, ma che per problemi legati a fattori esterni (mai personali) non riescono a incidere, finendo ai margini della rosa. In giallorosso non è nemmeno tanto difficile trovarli, basta analizzare le formazioni schierate da Mourinho e appare evidente che Shomurodov, El Shaarawy, Diawara, Veretout e Darboe rientrano nella categoria degli “scontenti”. Con questi giocatori, più quelli in giro per l’Europa in prestito, Tiago Pinto conta di guadagnare un piccolo tesoretto da investire in nuovi asset.

Calciomercato Roma, la lista degli scontenti

Ma quanti ricavi può generare la Roma con la vendita degli esuberi? Il primo numero da tenere sotto controllo è quello del valore netto del calciatore, ossia il prezzo limite da fissare sul cartellino per non totalizzare una minusvalenza. Shomurodov è a bilancio 18 milioni perché acquistato la scorsa estate dal Genoa e quindi il costo non è stato ancora ammortizzato. Dopo una stagione come quella in corso, appare abbastanza difficile piazzarlo a una cifra superiore al prezzo d'acquisto, quindi, è molto probabile che il club punti a cederlo in prestito, sgravandosi del costo dell’ingaggio. Differente la situazione di El Shaarawy (scadenza giugno 2023) arrivato gratis dallo Shangai Shenhua e, dunque, ogni valore sopra la zero rappresenterebbe una plusvalenza (il suo valore di mercato attuale è di 7/9 milioni). Di difficile gestione, invece, la situazione Diawara prelevato dal Napoli a luglio 2019 per 22 milioni, nell’ambito della cessione di Manolas, è attualmente a bilancio a 11. Le sole 8 presenze in stagione non aiuteranno a realizzare una cessione al di sopra del valore soglia (ha un valore di mercato di circa 8 milioni).

Serie A, le partite in programma

Veretout verso la cessione

Veretout, acquistato dalla Fiorentina nel 2019 a 18,5 milioni, è a bilancio a 9,3: il francese dopo un inizio di stagione più che positivo, sta attraversando un periodo buio che lo porterà quasi sicuramente alla cessione. Una possibile vendita che genererà un profitto, considerando che la Roma non ha intenzione di venderlo a meno di 20 milioni. Infine, Darboe anche lui arrivato nel 2019 dallo Young Rieti figura praticamente a zero a bilancio (48 mila euro), lo scorso anno con Fonseca e nelle prime battute di questa stagione con Mourinho, sembrava aver intrapreso la strada giusta verso il successo, ma dopo il 6-1 incassato a Bodo qualcosa si è rotto e non ha più visto il campo. Il suo valore attuale è di 3/5 milioni. Se tutte le operazioni dovessero andare in porto, allora potrebbe intascare un tesoretto di circa 20 milioni.