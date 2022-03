Roma, il Lupetto di Gratton 'corre' in Moto GP

​ROMA La Roma va di corsa. E non solo perché la squadra di Mourinho è reduce da una serie di 9 partite senza sconfitta in campionato (ultimo ko lo scorso 9 gennaio contro la Juventus). Il club giallorosso ha infatti stretto una partnership con il pilota del team Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, che sfreccerà a bordo della sua Ducati in ogni Gran Premio di Moto GP, esibendo sul retro del suo casco il celebre Lupetto di Piero Gratton: «Amo la AS Roma da quando amo le moto, quindi praticamente da sempre. Ogni volta che ho l’occasione corro allo Stadio Olimpico per vederla dal vivo, ma ovviamente le tappe della Moto GP non mi permettono di tifarla dagli spalti. Ora invece potrò portarla orgogliosamente sempre con me!». Di Giannantonio è all’esordio in MotoGP con la Ducati del team Gresini, ma il 23enne romano - già vice-campione del mondo di Moto3 - punta con forza al titolo di rookie dell’anno (già ottenuto nella Moto 2 a Valencia). A sospingerlo, in pista, ci sarà anche il lupetto giallorosso, foriero di ricordi e di vittorie.