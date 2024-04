Martedì 30 Aprile 2024, 17:24

Il mese di maggio si apre con un nuovo open day per richiedere la carta d'identità elettronica. Sabato 4 e domenica 5 maggio è prevista l'apertura degli sportelli anagrifici del municipio V e degli Ex Punti Informativi Turistici (Pit) di Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune, Piazza Santa Maria Maggiora e via Petroselli, 52, attivi nella giornata di domenica 5 (maggio).

Le informazioni complete

Sabato 4 maggio:

Municipio V: sede di via Torre Annunziata, 1, dalle 8.30 alle 15

Ex Pit: dalle 8.30 alle 16.30

Domenica 5:

Ex Pit: dalle 8.30 alle 12.30

Per poter richiedere la carta d’identità è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile dalla giornata di venerdì 3 maggio, dalle 9 e fino a esaurimento disponibilità, sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno. Il giorno dell'open day bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di una fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento (in caso di rinnovo).