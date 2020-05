Serie A, ecco il kit sierologico rapido per tornare a giocare

Un kit per i test sierologici in grado di fornire i risultati in 8 minuti. A quanto si apprende, è una delle ipotesi al vaglio della Lega Serie A e della Federcalcio per rendere il più efficace possibile il sistema di controlli anti-covid previsto dal protocollo, soprattutto, in vista della ripresa del campionato su cui si deciderà fra una settimana. Si chiama «kit test anticorpale Sars Cov-2 IgG/M con metodo immunocromatografico», ed è proposto da un presidio sanitario privato di Roma come un kit di rilevazione rapida per l'anticorpo SARS-CoV-2 IgG/M (cromatografia di immunofluorescenza), utile per uno screening preciso dei casi sospetti e per verificare se i pazienti guariti abbiano prodotto anticorpi. Il kit di analisi e il dispositivo analizzatore sono leggeri e di piccole dimensioni. L'idea è quella di collocarlo in tutti i centri sportivi delle squadre e negli stadi, per testare tutte le persone autorizzate a entrare. Viene prospettata anche la possibilità di collegare il kit delle analisi a un server centralizzato.

