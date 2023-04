Roma, Tiago Pinto sulla sentenza Juve: «Rido per non piangere, per 3 mesi abbiamo giocato con una classifica falsata»

La notizia del momentaneo annullamento dei 15 punti di penalizzazione della Juventus non ha lasciato indifferente la Roma. Il general manager Tiago Pinto, prima del fischio d'inizio della partita dei giallorossi con il Feyenoord, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: «Devo ridere per non piangere. Non sono avvocato, non mi spetta parlare della questione giuridica. Come uomo di calcio, per tre mesi abbiamo giocato con una classifica che non corrisponde, vuol dire che il meccanismo è sbagliato. E basta. Non devo dire altro».

Come cambia la classifica

Con la revoca del -15, infatti, la Juve sale al terzo posto in classifica a quota 59 punti, scavalcando proprio la Roma che scivola in quarta posizione. La battaglia per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League diventa più accesa che mai: oltre alla Lazio (61 punti), alla Juve (59) e alla Roma (56), ci sono anche Milan (53) e Inter (51). Le due milanesi, che si affronteranno proprio in semifinale di Coppa dei Campioni, al momento sono fuori dai piazzamenti che garantiscono la qualificazione al massimo torneo europeo.