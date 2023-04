Sentenza Juve, ricorso parzialmente accolto: rinvio alla Corte federale, nuovo giudizio sulla penalizzazione

Aggiornamenti in evidenza

È atteso in giornata il dispositivo del Collegio di Garanzia del Coni sui 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus per il caso plusvalenze legato all'inchiesta Prisma. Il procuratore dello sport Taucer ieri ha ammesso carenze nella sentenza che ha penalizzato la società bianconera togliendole 15 punti nel campionato in corso e ha chiesto un rinvio per un nuovo giudizio della Corte federale.

La Juve chiede invece l'annullamento senza rinvio: «La sentenza impugnata è sbagliata, piena di errori». Il collegio è ancora riunito in camera di consiglio, la decisione è attesa oggi.