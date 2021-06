Sarri - Lazio, inizia la nuova era. A breve l'ufficialità

Tutti in attesa di Maurizio Sarri. Tifosi impazziti e quasi increduli che l’ex tecnico di Chelsea e Juve si sia legato alla Lazio. Ma il suo avvento non é più solo un sogno ma realtà. L’allenatore toscano ha firmato e ora la palla passa alla società biancoceleste, che nella tarda mattinata o nelle prime ore del pomeriggio farà apparire sul proprio sito il comunicato ufficiale dell’ingaggio del tecnico.

C’è fibrillazione non solo tra i tifosi ma anche all’interno dell’ufficio comunicazione della Lazio, che da almeno un paio di giorni non fa che prepararsi con dei pezzi: un paio ne sono scappati e sono apparsi per qualche minuto sul sito ufficiale, con video sull’arrivo di Maurizio Sarri. Le ultime difficoltà riscontrate ieri sera su disguido tecnico-burocratici sono state superate senza problemi, ora non resta che l’ultimo tassello, l’annuncio da parte del club biancoceleste dell’ingaggio del nuovo allenatore, che si legherà alla Lazio per i prossimi due anni con opzione per il terzo. L’erà Sarri é già cominciata.

