Salernitana-Lazio diretta: la Serie A riparte dell'Arechi, ecco le probabili scelte di Inzaghi e Sarri

La Serie A riparte dall'Arechi. Alle ore 15 la Lazio sarà ospite della Salernitana nella prima gara del 13° turno di campionato. Il match sarà visibile solo su Dazn in diretta e in streaming, come tutte le prime sfide del sabato. Si tratterà di un bivio sia per la corsa alla salvezza dei padroni di casa guidati da Filippo Inzaghi, sia per le aspirazioni Champions dei biancocelesti di Maurizio Sarri. Toccherà al sig. Prontera della sezione di Bologna dirigere la partita. Il Var sarà Pairetto, l'Avar invece Nasca.

Salernitana-Lazio, le probabili formazioni

Salernitana (3-4-2-1): Costil; Gyomber, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. All.: F. Inzaghi.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.