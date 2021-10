Salernitana, esonerato Castori. Casting per il successore: Colantuono in pole

Domenica 17 Ottobre 2021, 16:13

L'ennesima sconfitta contro lo Spezia della sua Salernitana è costata il posto a Fabrizio Castori. L'allenatore marchigiano, dal 2020 sulla panchina dei granata e artefice della promozione in Serie A, è stato esonerato ma non ancora ufficialmente: la società campana, infatti, ha comunicato al tecnico la decisione e si è messa al lavoro per trovare un sostituto. Al momento, in lizza per il posto in panchina lasciato libero da Castori, c'è Stefano Colantuono, la cui ultima esperienza da mister è stata proprio nel 2018 alla Salernitana.

