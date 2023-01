Sabato 14 Gennaio 2023, 19:55 - Ultimo aggiornamento: 20:11

Un aiuto inconsapevole, ma prezioso. È quello dei castori, che stanno dando una mano ai soldati ucraini per fermare l'avanzata russa. Come? Mantenendo il terreno paludoso e impraticabile. «Quando costruiscono le loro dighe normalmente le persone le distruggono. Ma quest'anno, a causa della guerra, non l'hanno fatto: quindi ora c'è acqua ovunque», ha riferito alla Reuters il portavoce dell'unità militare locale. Un elemento che ritarderebbe

Castori in Ucraina, come aiutano i soldati nel respingere i russi

I castori sono noti per essere notevoli costruttori. Utilizzano rami di alberi, vegetazione, rocce e fango per creare dighe che li proteggono dai predatori. L'inverno di quest'anno, insolitamente mite, ha creato le condizioni ideali per gli ucraini per difendere il loro paese. L'analista Konrad Muzyka, che gestisce la società di consulenza per la difesa Rochan Consulting, ha detto a Reuters che Volyn sarebbe un "posto orribile per condurre un'operazione offensiva".

I timori per l'attacco dalla Bielorussia

Con i recenti movimenti delle truppe di Putin in Bielorussia, l'Ucraina teme che un attacco possa arrivare proprio da lì, dal confine a nord della capitale Kiev. Funzionari ucraini avevano avvertito che la Russia potrebbe condurre un'offensiva attraverso il suo alleato Bielorussia in una regione dell'Ucraina chiamata Volyn.

Le condizioni del terreno

Le forze di difesa lì, tuttavia, sono state rassicurate dalle condizioni sul terreno, reso impraticabile da chilometri di argini del fiume scoppiati, fango denso e campi impregnati d'acqua. Le condizioni paludose hanno dato agli ucraini un vantaggio e il tempo per prepararsi: secondo Reuters, un'unità militare locale chiamata Difesa territoriale Volyn sta conducendo esercitazioni quotidiane nell'area.

"Ci sono molti corsi d'acqua lì, pochissime strade", ha detto. "Questo rende facile per le forze ucraine incanalare il movimento delle forze russe in aree specifiche dove verrebbero bombardate dall'artiglieria". Da ottobre, la Russia ha dispiegato truppe in Bielorussia per esercitazioni militari congiunte, che alcuni osservatori temono possano trasformarsi in uno sforzo di invasione. Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko sono rimasti stretti alleati durante la guerra in Ucraina. Lukashenko in precedenza aveva definito la Russia "il suo più stretto alleato e partner strategico".