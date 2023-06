Napoli, Rudi Garcia si presenta: «Non ho paura di nulla». E Adl annuncia: «Accordo con Osimhen per il rinnovo»

“Il mio sono è quello di vincere i trofei. Ho questa ambizione”. Rudi Garcia non si nasconde nel suo primo giorno da allenatore del Napoli: “Ho visto una città fiera al mio arrivo e vorrei continuare che fosse così anche nella prossima stagione”. L’eredità di Spalletti non lo spaventa: “Non ho paura di nulla, sono venuto qui per essere protagonista. Siamo consapevoli della grande qualità di questa squadra, ma ripartiremo con grande umiltà. Lo dirò a tutti i giocatori quando parlerò con loro”.

Sul modulo le idee sono chiare: “Ho fatto bene a Roma con il 4-3-3.

Ero primo ad ottobre anche il terzo anno – spiega – ci tengo a precisarlo. Ma una squadra deve avere anche un piano B, quindi dovremmo essere bravi a giocare pure diversamente. Non farò ovviamente rivoluzioni, ma ci metterò del mio. Presto capiremo pure quali giocatori resteranno e quali no. Conosco bene le regole del calcio moderno. Non ci sono gli insostituibili”. Il riferimento sembra essere a Kim.

Su Osimhen è De Laurentiis a dare le notizie più importanti: “Ho parlato con lui prima della festa scudetto del 4 giugno. Siamo d’accordo per un prolungamento di due anni rispetto al contratto attuale. Ho già detto che deve restare, poi ovviamente se dovesse arrivare la proposta irrinunciabile per le sorti del Napoli, valuteremmo la situazione. Abbiamo cominciato a lavorare adesso con Rudi per la costruzione del nuovo Napoli. C’è grande sintonia: ci siamo frequentati una decina di giorni. Mi ha colpito subito: sembrava che ci conoscessimo da sempre, non ci sono stati problemi. L'obiettivo? Vogliamo ripeterci in campionato e fare molto bene in Champions. Sarebbe bello raggiungere la finale”.

Garcia ha grandi stimoli: “Mi piacciono le parole del presidente. Vuol dire che mi consegnerà un Napoli competitivo. Torno in Italia più maturato dopo l’esperienza di Roma. Un nuovo Gervinho? Il Napoli ha già queste caratteristiche in rosa. La mia squadra vogliono comandare il gioco con una manovra offensiva e proveremo sempre a segnare un gol gol in più dell’avversario”. Garcia è stato accolto dai tifosi all'esterno del Museo e del Real Bosco di Capodimonte: "Sono felice dell'accoglienza, lavoreremo tanto".