Francesca Brienza, chi è la compagna di Rudi Garcia: età, carriera, passioni e Instagram. A Napoli (i tifosi) già la amano

Francesca Brienza segue (anche in questa avventura) Rudi Garcia. Tutto pronto per l'ex tecnico Roma che passa al Napoli. La scelta di De Laurentiis di mettere sulla panchina azzurro e bianca l'allenatore francese è arrivata a sorpresa ma nella città campana ne sono entusiasti. L'allenatore arriverà nella città di Maradona con la fidanzata che lo segue ovunque da quando si sono conosciuti a Trigoria. Il tecnico allorà uscì allo scoperto con un tweet in cui si mostrava con la fidanzata al Colosseo, dopo la separazione dall’ex moglie Véronique, con la quale aveva avuto le tre figlie Carla, Eva e Léna. Vediamo dunque chi è Francesca Brienza.