Francesca Brienza, a Napoli già la amano. La compagna di Rudi Garcia scrive ai tifosi partenopei: «Grazie per il caloroso benvenuto»

Francesca Brienza è da sole 24 ore la “first lady” del Napoli, ma i tifosi già la amano. A sorpresa De Laurentiis ha scelto come allenatore del suo team Rudi Garcia, ex tecnico anche della Roma, e dopo lo stupore iniziale la tifoseria azzurro bianca inonda di commenti positivi di benvenuto al nuovo mister.

Francesca Brienza, chi è la compagna di Rudi Garcia: età, carriera, passioni e Instagram. A Napoli (i tifosi) già la amano

Francesca Brienza fa breccia nel cuore dei napoletani

Con lui, come accade dal 2014, arriva a Napoli anche Francesca Brienza la sua bellissima compagna. Trentasette anni compiuti ieri, capelli lunghissimi neri e occhi intensi. Romana, romanista, giornalista sportiva dai lineamenti partenopei. La dolce metà del nuovo allenatore del Napoli ha voluto scrivere sui suoi canali social, ringraziando per gli auguri ricevuti, ma anche rivolgendo un pensiero ai tanti tifosi azzurri che le stanno scrivendo in queste ore.

Il messaggio

«Neanche pensandoci con la fantasia nel modo più intenso avrei saputo immaginare di compiere gli anni in modo così intenso. Instagram (sulla sua pagina @brienzina) parte ringraziando i suoi amici e familiari che le hanno fatto gli auguri, poi arriva il ringraziamento ai fedeli del Napoli:

«Ci tengo a ringraziare gli affetti, gli amici, i conoscenti, per gli auguri e le congratulazioni nonché tutti i napoletani per i calorosi messaggi di benvenuto che ricevo da ieri sera, data l’attualità. Vi abbraccio tutti, Francesca».