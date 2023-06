Francesca Brienza incinta, in arrivo il primo figlio con Rudi Garcia (che ne ha avuti 3 con l'ex moglie)

È una settimana decisamente speciale per Rudi Garcia, il nuovo allenatore del Napoli. Il francese ha festeggiato a Roma (è stato anche al concerto di Vasco Rossi) l'arrivo del suo quarto figlio, il primo con la compagna Francesca Brienza. Festa in un ristorante romano, "Il Marchese" e tra le foto si vede anche il pancione appena accennato di lady Garcia. Per loro è il primo figlio insieme, visto che Rudi Garcia ne ha già avuti tre (Carla, Eva e Léna) dall'ex moglie Veronique.

Per Rudi Garcia sono gli ultimi giorni di relax prima di tuffarsi nella nuova avventura con il Napoli.

Un ritorno in Italia che avrà fatto piacere sicuramente anche a Francesca Brienza, che potrà godersi la gravidanza insieme al suo compagno e vicina ai suoi affetti più grandi. Lunedì intanto è prevista la conferenza stampa di presentazione del tecnico azzurro, scelto da De Laurentiis: si terrà alle 17.30 al Salone delle Feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Francesca Brienza, a Napoli già la amano. La compagna di Rudi Garcia scrive ai tifosi partenopei: «Grazie per il caloroso benvenuto»

Francesca Brienza, compleanno e gravidanza

Giorni speciali anche per Francesca Brienza, che è stata inondata di messaggi di benvenuto dai tifosi del Napoli. Nove anni fa è cominciata la loro storia d'amore, coronata dall'arrivo del loro primo figlio. Appena è stata lanciata la notizia dell'arrivo di Garcia sulla panchina del Napoli, lei ha pubblicato sulla sua pagina Instagram in foto scattata in Arabia Saudita accompagnata dalla didascalia: «Quel vento caldo d’Arabia che, solo ora mi è chiaro, spingeva verso il ritorno in patria».