Roma, Mourinho: «Contro lo Zorya sarà difficile. Non esiste il concetto di seconda squadra»

Domani la Roma affronterà in Ucraina lo Zorya per la seconda partita valida del girone di Conference League. José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia non ha sottovalutato l’avversario: « È una partita che dobbiamo affrontare con concentrazione perché non sarà facile per niente». Pochi riferimenti sulla formazione: «Abbiamo necessità di far riposare qualcuno e dare spazio a chi non sta giocando tanto. Schiereremo una squadra forte e l’obiettivo è vincere la partita».

Zorya-Roma, la conferenza stampa di Mourinho

Le condizioni climatiche sono differenti rispetto a Roma, che incidenza possono avere questi elementi sulla partita di domani?

«Ho giocato contro Zorya qualche anno fa a dicembre e potete immaginare che le condizioni erano diverse. Queste condizioni per me sono molto buone per giocare, non ho visto ancora lo stadio e la superficie. Si sta bene, le condizioni della temperatura è perfetta per giocare».

Che squadra è lo Zorya?

«Abbiamo analizzato ciò che era possibile analizzare. Abbiamo visto le partite giocate in Europa League, contro Bodo e anche le partite principali nella lega Ucraina come quella contro il Dinamo Kiev. Magari domani cambiano qualcosa, giocano con un 4-4-2 bel lavorato. Squadra organizzata che potrebbe metterci in difficoltà».

Avete la motivazione di vincere la Conference?

«Se mi chiedi se preferisco vincere la Champions o la Conference League, dico che preferisco vincere la Conference. Ma non la stiamo giocando. Adesso l’obiettivo è vincere domani, qualificarci in questo girone e finire primi».

Sarà difficile giocare in Ucraina?

«In questo momento ogni Paese e squadra hanno potenziale e organizzazione, non ci sono le differenze di qualche anno fa. Ho giocato in Ucraina con Inter, Chelsea, Manchester United e la Roma è la quarta squadra diversa con cui gioco qui e non ricordo mai una partita facile. Con l’Inter abbiamo vinto all’ultimo minuto, con il Chelsea pareggiato e domani non sarà facile. La squadra gioca il 4-4-2 fisso e di posizione. È una partita che dobbiamo affrontare con concentrazione perché non sarà facile per niente».

Cambierete la formazione rispetto al campionato?

«Cambi è una cosa, seconda squadra è una cosa diversa. Per noi esiste questo concetto di seconda squadra e neanche io vado a cambiare tanti giocatori. Abbiamo necessità di far riposare qualcuno e dare spazio a chi non sta giocando tanto. Schiereremo una squadra forte e l’obiettivo è vincere la partita».