E' durata pochi istanti la passeggiata a vuoto dei giocatori in campo. Dopo la sconfitta con la Lazio, Mourinho ha ordinato ai suoi di raggrupparsi tutti a metà campo, lato Sud, per riunirsi in un cerchio. Un modo antico nello sport di esorcizzare le paure. Quelle classiche di una stracittadina persa, per molti immeritatamente, davanti al pubblico che di nuovo si godeva il derby. Mourinho, dopo un discorso top secret, ha dunque sciolto le righe comandando il saluto alla Curva giallorossa.