Pellegrini-Roma, rinnovo a un passo: manca solo l’ok di Friedkin

Martedì 28 Settembre 2021, 18:37

Lorenzo Pellegrini è sempre più vicino al rinnovo di contratto con la Roma. Oggi è andato in scena l’ennesimo incontro a Trigoria tra il suo procuratore Giampiero Pocetta e il gm giallorosso Tiago Pinto durante il quale sembra essersi trovata la quadra. Il nuovo contratto sarà di cinque anni e verrà eliminata la clausola rescissoria tutt’ora presente, il giocatore dovrebbe percepire circa 4 milioni di euro più bonus a stagione. L’ultima parola l’avranno i Friedkin a cui Pinto riporterà le decisioni prese, appena arriverà il loro via libera allora sarà annunciato ufficialmente il rinnovo. Una trattativa cominciata con l’arrivo del dirigente portoghese a Trigoria e proseguita per 9 mesi, un accordo complicato da trovare, ma che entrambe le parti volevano portare a compimento. A velocizzare le cose, probabilmente, anche il recente endorsement di Mourinho: «Pellegrini mi ha detto che firmerà il suo contratto nei prossimi giorni. È un giocatore di qualità, è il capitano e firma un nuovo contratto».