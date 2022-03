Roma e UNHCR insieme per sostenere i bambini in Ucraina

Anche la Roma scende in campo in un momento delicato come questo, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: la società giallorossa ha infatti deciso di sostenere i bambini ucraini colpiti dalla guerra attraverso una serie di iniziative a supporto di UNHCR. Il Club ha già provveduto a una prima donazione di 2000 vestiti invernali per neonati e 1000 per bambini: inoltre, nel match contro l’Atalanta, indosserà una patch simbolica con il logo di UNHCR e un cuore con i colori della bandiera dell’Ucraina. Le maglie saranno messe all’asta e il ricavato verrà interamente devoluto a UNHCR per le attività a sostegno dei minori ucraini rifugiati.

«In un momento di enorme apprensione a livello internazionale per la situazione che la popolazione civile sta affrontando in Ucraina, l’AS Roma vuole offrire il proprio supporto ai bambini che stanno subendo le conseguenze della guerra: a loro il Club rivolge un pensiero speciale, assieme a un aiuto concreto che siamo lieti di poter destinare attraverso UNHCR. A tal proposito desidero ringraziare l’Agenzia ONU per averci permesso ancora una volta di poterla affiancare nella sua opera», ha dichiarato il CEO della Roma Pietro Berardi.



«Ci teniamo a ringraziare l’AS Roma per essere costantemente accanto ai rifugiati in fuga da violenze e persecuzioni. Purtroppo, dopo poco più di una settimana, 1 milione e 200 mila persone sono state costrette a lasciare l’Ucraina, raramente negli ultimi decenni abbiamo assistito a un esodo così rapido come questo. In maggioranza si tratta di donne e bambini, come sempre i più vulnerabili in una emergenza umanitaria. Noi siamo presenti in Ucraina e nei Paesi vicini e stiamo portando aiuti ovunque sia necessario e possibile, ma i bisogni sono enormi e serve l’aiuto di tutti: per questa ragione l’ulteriore sostegno della AS Roma è ancora più importante in queste ore drammatiche”, - ha commentato Chiara Cardoletti, rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino.

UNHCR ha pubblicato una landing page dove poter inviare una donazione in favore del popolo ucraino. La Società giallorossa ha anche attivato un network nella città di Roma, dove i tifosi giallorossi potranno consegnare beni di prima necessità concordati con UNHCR, come indumenti per neonati, indumenti per bambini, pannolini, materiale didattico e scolastico, giocattoli. I punti di raccolta, che includono parrocchie, scuole calcio, fan club e Roma store, saranno operativi da lunedì 7 marzo.