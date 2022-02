Squalifica Mourinho, la Roma teme la stangata. Rischia anche Tiago Pinto

Oggi sarà il giorno della verità per José Mourinho, espulso in occasione della partita contro il Verona per aver calciato sugli spalti un pallone. Il tecnico ha poi peggiorato la sua situazione rivolgendo delle frasi irrispettose al direttore di gara, sia in campo sia nel tunnel che porta agli spogliatoi. Frasi pronunciate anche dal general manager Tiago Pinto, finito nel referto dell’arbitro Pairetto. Quante giornate di squalifica rischia José Mourinho? Almeno un paio, ma il timore della Roma è che il giudice sportivo gliene assegni tre (in questo caso non è escluso il ricorso). Questo significherebbe non essere in panchina nelle gare contro Spezia, Atalanta e Udinese e in un periodo negativo come quello che stanno attraversando i giallorossi potrebbe rappresentare il colpo di grazia.

APPROFONDIMENTI SERIE A Roma, flop di Oliveira e Maitland-Niles: i due nuovi acquisti... IL PODCAST #Mipiaceillunedì Il campionato delle frenate. Mourinho,... SERIE A "Pairetto, ti ha mandato la Juve". La frase di... SERIE A Roma, i tifosi stanno con Mourinho: «Hai tu le chiavi...

La Roma, infatti, non vince in campionato dal 23 gennaio, da quel giorno in poi sono arrivati tre pareggi (Genoa, Sassuolo e Verona) e una sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter che ha decretato l’eliminazione dalla competizione. Un periodo buio che, però, non ha intaccato la fiducia dei tifosi verso le Special One: nel fine settimana è apparso su un muro della città uno striscione con la scritta "La nostra fede, la tua mentalità: hai le chiavi di questa città", i tifosi allo stadio lo hanno applaudito e contestualmente fischiato la squadra e sui social e radio locali non si fa altro che parlare del tecnico. Qualche voce fuori dal coro c’è, ma è sporadica, la sensazione è che José sia diventato quasi una "religione" in cui credere per ambire alla salvezza. E per salvezza si intende il ritorno nel calcio dei grandi (Champions League) e competere per lo Scudetto. Obiettivi che Mourinho potrà perseguire solo con una squadra di livello.