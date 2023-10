Roma-Servette, le probabili formazioni: Dybala e Lukaku riposano. Ci sono Belotti ed El Shaarawy

La temperatura sfiora i 30 gradi a Trigoria, il campo ha bisogno di essere ulteriormente bagnato e José Mourinho è particolarmente loquace con i suoi assistenti. Quello che si è svolto questa mattina al Fulvio Bernardini, non è solo un allenamento di rifinitura in vista della gara contro il Servette, ma anche una preparazione in attesa della trasferta più complicata di Cagliari (domenica ore 18). La Roma ha bisogno di vincere per curarsi dalla malattia di inizio stagione che non le ha consentito di spiccare il volo. Per farlo, lo Special One ha già deciso che domani Dybala resterà in panchina e forse anche Lukaku che cederà il posto a Belotti.

Roma, l’evoluzione di Paredes passa da Mourinho. Sempre titolare, giocherà anche giovedì con il Servette

La Joya, invece, si avvicenderà con El Shaarawy. Possibile un turno di riposo anche a Pellegrini, è pronto Aouar che non gioca titolare dall’ultima di Europa League contro lo Sheriff. A centrocampo confermati Paredes e Bove, mentre sulle fasce Karsdorp e Zalewski (Kristensen non è in lista). La difesa è il punto dolente dato che Smalling e Llorente sono ancora in indisponibili.

Cristante ha bisogno di riposare e potrebbe lasciare spazio a Celik, confermati Mancini e Ndicka. In porta giocare partire Svilar come accaduto in Moldavia.

Roma-Servette, le probabili formazioni

giovedì 5 ottobre ore 20.45 Stadio Olimpico

Roma (3-5-2): 99 Svilar; 23 Mancini, 4 Cristante, 5 N’Dicka; 2 Karsdorp, 52 Bove, 16 Paredes, 22 Aouar, 59 Zalewski, 92 El Shaarawy,11 Belotti

A disp.: 1 Rui Patricio, 63 Boer, 19 Celik, 7 Pellegrini, 60 Pagano, 61 Pisilli, 21 Dybala, 37 Spinazzola, 90 Lukaku.

All.: Mourinho

Servette (4-4-2): 1 Mall; 3 Tsunemoto, 68 Onguéné, 4 Rouiller, 18 Mazikou; 10 Antunes, 28 Douline, 8 Cognat, 9 Stevanovic; 29 Bedia, 21 Guillemenot

A disp.: 44 Besson, 19 Severin, 33 Vouilloz, 77 Bolla, 5 Ondoua, 17 Kutesa, 45 Touati, 27 Crivelli

All.: Weiler

Arbitro: Igor Pajac (Cro)

Assistenti: Mihalj-Durak (Cro)

Quarto Uomo: Patrik Kolaric (Cro)

Var: Ivan Bebek (Cro) Juan Martinez Munuera (Esp)