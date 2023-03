Roma-Sampdoria, le probabili formazioni: Mourinho in emergenza in difesa. Ballottaggio Abraham-Belotti

Emergenza in difesa e centrocampo a rischio. La partita contro la Sampdoria sarà uno scoglio da superare con la squadra ridotta a minimi termini, almeno nel reparto arretrato. Agli squalificati Mancini, Ibanez, Kumbulla e Cristante si aggiunge anche l’infortunato Karsdorp che avrebbe potuto ricoprire il ruolo di centrale come già accaduto contro il Sassuolo il 12 marzo quando è subentrato a Spinazzola dopo l’espulsione di Kumbulla. Niente da fare, Rick è in infermeria e ci resterà fino al termine della stagione. Sarà dunque il turno di Celik che, però, da centrale in carriera non ci ha mai giocato. E chissà dunque se José promuoverà un calciatore della Primavera (Keramitsis o Brian Silva) o se invece passerà alla difesa a quattro. Anche perché, se quest’ultima ipotesi dovesse prendere piede, potrà contare su Smalling e Llorente due centrali di ruolo. A centrocampo José avrà poche alternative alla coppia Matic-Wijnaldum e, qualora volesse proporre il 3-5-2, potrebbe arretrare anche Pellegrini. Sulla corsia di destra Zalewski, su quella di sinistra Spinazzola, in attacco Dybala e uno tra Abraham e Belotti. Il Gallo è stato titolare sia con la Real Sociedad che con la Lazio. In seconda battuta è pronto El Shaarawy.

Roma, attacco al quarto posto: Mourinho attende il risveglio delle punte, mancano le reti di Belotti e Abraham

Roma-Sampdoria, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 19 Celik, 6 Smalling; 14 Llorente; 59 Zalewski, 25 Wijnaldum, 8 Matic, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 21 Dybala; 9 Abraham

A disp.: 99 Svilar, 69 Boer, 75 Keramitsis, 80 Brian Silva, 52 Bove, 20 Camara, 68 Tahirovic, 92 El Shaarawy, 62 Volpato, 11 Belotti.

All.: Mourinho

Sampdoria (5-3-2): 22 Turk; 4 Gunter, 21 Murillo, 2 Amione, 59 Zanoli, 20 Winks; 8 Rincon, 3 Augello, 37 Leris; 7 Djuricic, 23 Gabbiadini

A disp.: 30 Ravaglia, 32 Tantalocchi, 29 Murru, 11 Sabiri, 5 Oikonomou, 36 Paoletti, 80 Cuisance, 26 Ilkhan, 28 Yepes, 99 Rodriguez, 27 Quagliarella, 31 Malagrida

All.: Stankovic

Stadio: Olimpico di Roma

Orario: 18.00

Diretta tv: Dazn