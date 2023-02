Roma-Salisburgo, Abraham ok: ha il via libera dei medici. Dybala in dubbio e Wijnaldum scalpita

Tammy Abraham sta bene, i medici lo hanno certificato questa mattina. La mascherina ha retto e questa sera dovrebbe partire titolare contro il Salisburgo per il ritorno dei ply-off di Europa League. I giallorossi dovranno ribaltare il risultato per passare il turno segnando due gol senza subirne, per farlo il reparto d’attacco sarà determinante. E visti i dubbi della vigilia, il rientro sprint dell’inglese grazie alla mascherina in carbonio che coprirà la palpebra sinistra lesionata e suturata con sei punti, è indice di quanto Mourinho vuole andare avanti nella competizione.

Non è al 100% Dybala, ieri ha svolto il primo allenamento con la squadra dopo l’infortunio ricevuto nella gara d’andata (sovraccarico muscolare alla coscia sinistra). Lui si è reso disponibile, ma il portoghese ha preferito essere prudente sul suo utilizzo: «Tutti e tre insieme sono tre dubbi. Il terzo è Pellegrini. Tre insieme è troppo, però, sono tutti disponibili per aiutare». Il provino di questa mattina non ha dato problemi, il rischio della ricaduta è però dietro l’angolo. Possibile anche la presenza di Wijnaldum dall’inizio: «Posso dire che è un’opzione, sta migliorando», ha assicurato lo Special One.