Roma-Salisburgo, Mourinho: «Dybala e Abraham non sono al 100%»

Il tecnico della Roma alla vigilia della sfida di Europa League: «Vediamo la soluzione e cosa decidiamo. Tutti e tre insieme sono tre dubbi. Il terzo è Pellegrini. Tre insieme è troppo però sono tutti e tre disponibili per aiutare. Non so se saranno titolari o meno, ma possono aiutare»