Roma, nella notte vertice all'Olimpico: c'è anche Totti. Il futuro di Di Francesco è in bilico

Ultimo aggiornamento: 02:43

La dirigenza della Roma ha convocato un vertice nella pancia dell’Olimpico dopo la sonora sconfitta pernel derby ieri sera. A partecipare, oltre al vicepresidente esecutivo Mauro, l’ad Guidoe il ds, anche Francesco, Federicoe Frederic. Una riunione fiume per tirare le somme non solo del match perso contro la Lazio, ma anche sul futuro del tecnico giallorosso già bocciato dal presente Jimdopo la sconfitta in campionato al Dall’Ara contro il Bologna («Sono disgustato», le sue parole a caldo).La riunione per l’ex numero 10 è durata fino a 00.15:, infatti, è stato il primo a lasciare l’impianto, poi è stato il turno di(00.40, poco dopo è passato anche El Shaarawy impegnato all’anti doping) e infine(0.55), non è da escludere che in videoconferenza abbia partecipato anche il presidentedagli Stati Uniti furioso per il risultato nel derby, ma anche per l’occasione persa di raggiungere l’Inter a quota 47 tenendo così il passo per il quarto posto. Sia il vicepresidente esecutivo che l’amministratore delegato al termine del meeting hanno attraversato la zona mista prima di entrare in auto: volti contriti e di poche parole («Non è una bella serata», ha detto Baldissoni), ma determinati a risolvere a stretto giro i problemi che stanno frenando la Roma in questa stagione. Se i giallorossi non dovessero qualificarsi ai quarti di Champions mercoledì prossimo a Oporto,. L’andamento discontinuo della squadra sta mettendo a serio rischio anche il quarto posto, vero obiettivo del club per la qualificazione alla massima competizione europea.