Lazio-Empoli: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Lazio scende in campo all'Olimpico per la 36a giornata di Serie A contro l'Empoli di Nicola. I biancocelesti sono settimi a -4 dalla Roma e vogliono ancora sperare di tenere accese le possibilità per il quarto posto. Di fronte l'Empoli che ha due punti di vantaggio sull'Udinese terzultimo ma deve ancora conquistarsi sul campo l'aritmetica salvezza. Tudor va verso il tridente Zaccagni-Immobile-Felipe Anderson, con Luis Alberto da mezz'ala.