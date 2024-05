Plastic Free e Roma cura Roma, l'11 maggio l'evento di cura collettiva di strade, piazze e aree verdi in tutti i municipi della Capitale

Proseguono a ritmo serrato i preparativi della terza edizione di "Roma Cura Roma" il grande evento di cura collettiva di strade, piazze e aree verdi in tutti i municipi della citta promosso e organizzato dall'Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale guidato da Sabrina Alfonsi che si terrà sabato 11 maggio. Una giornata che vedrà il coinvolgimento e la partecipazione di una vasta rete di associazioni ambientaliste, del volontariato, sportive, comitati e associazioni di quartiere e singoli cittadini. Un evento reso possibile anche grazie al prezioso contributo delle dieci Associazioni co-promotrici AMA, Retake, WWF, Plastic Free, FAI, ACLI, CSV Lazio, AGESCI, MASCI e Legambiente Lazio.

Plastic Free, in occasione della Giornata della Terra 328 appuntamenti in tutta Italia per rimuovere centinaia di migliaia di rifiuti dall'ambiente

L'evento

Sono in programma tantissime azioni di cura, dagli interventi delle scuole, a performance sportive, all'impegno per la cura del verde nelle strade, nei giardini e nei parchi.

Tra le iniziative promosse quelle, ad esempio, di alcune scuole: la Gelasio Caetani nel Municipio XV effettuera la riqualificazione dell'area ricreazione, l'Istituto Comprensivo Octavia nel Municipio XIV dove, con la partecipazione del comitato dei genitori, verra effettuata la tinteggiatura delle aule della biblioteca e dei muri esterni della scuola dell'infanzia, l'Istituto Corradini in Municipio VII dove sara curato il giardino interno e l'Associazione dei genitori della scuola elementare Giardinieri che effettuera un intervento di pulizia del parco San Sebastiano. Tra gli altri interventi quello della A.S. Roma che, con i ragazzi e le ragazze delle sue scuole calcio, curera l'area verde di Villa Lais in supporto all'associazione che gestisce le due colonie feline presenti e l'evento ludico-didattico di plogging della S.S. Lazio all'interno del Circo Massimo. Le ACLI effettueranno un intervento di decoro nell'area verde di Piazza Giovanni da Verrazzano, il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani curera il verde del Viale della Piramide Cestia e, a Piazza San Cosimato, Retake effettuera interventi di cura dell'area e di ripristino degli arredi urbani, mentre il FAI svolgera una visita guidata all'interno del portico della chiesa.

«Sono 328, cinque in piu della scorsa edizione, gli eventi proposti da parte di associazioni e comitati a "Roma Cura Roma", un numero che lascia immaginare, anche quest'anno, una partecipazione straordinaria a quello che, come Amministrazione, abbiamo voluto rendere un appuntamento annuale per la citta con l'obiettivo di promuovere e sostenere azioni dal basso mirate alla cura collettiva degli spazi condivisi come beni comuni», dichiara l'Assessora Alfonsi.

Presente anche il sindaco di New York

Ci sarà anche il sindaco di New York Eric Adams domani all'evento "Roma cura Roma". In visita ufficiale nella Capitale, l'intento del sindaco è quello di vedere da vicino la sinergia tra terzo settore e istituzioni. Nel cuore della città, a piazza San Cosimato in Trastevere, saranno infatti numerosi tra volontari di Retake e associazioni, comitati e singoli cittadini che parteciperanno alla giornata di cura dello spazio pubblico insieme alle istituzioni comunali. A fianco di Adams, anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra le 12 e le 12,30 è prevista una conferenza stampa cui prenderà parte anche Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale.

Gli eventi di Plastic Free

Nel dettaglio, Plastic Free organizzerà sette eventi nella capitale: a Piazza Cavour, in Viale Palmiro Togliatti, in Piazza dell'Aquilone (Ostia), in Piazza Mancini, in Via delle Valli, a Villa Ada e a Labaro. Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Nata come realtà digitale, oggi è il punto di riferimento in Italia per questa tematica. Insieme a centinaia di migliaia di volontari, e grazie al supporto di oltre 1.000 referenti, l'associazione ha organizzato circa 6.000 appuntamenti di pulizia ambientale, dando nuova vita e dignità a territori sommersi da plastica e rifiuti. Oltre ai cleanup, Plastic Free dedica il suo impegno per l'ambiente anche in altri progetti, quali la sensibilizzazione nelle scuole, la trasformazione dei Comuni in Plastic Free e il salvataggio delle tartarughe marine. Inoltre, è in prima linea per contrastare il rilascio dei palloncini in cielo e l'abbandono dei mozziconi di sigarette nell'ambiente.