Derby social, gioia Lazio: «Amami o faccio un Caicedo». Bufera Roma: «Vergognatevi»

«Amami o faccio un Caicedo». Hanno parafrasato la canzone di Coez, “Faccio un casino”, i tifosi della Lazio per festeggiare sul web la vittoria nel derby. La gioia per il 3-0 rifilato alla Roma dallo stadio Olimpico si è spostata sui social. Gli autori del gol, Caicedo, Immobile e Cataldi, sono stati travolti dall’affetto virtuale. Centinai i post dedicati alla rete del romano, cresciuto nel vivaio di Formello, Danilo Cataldi che ha chiuso i giochi. Il suo selfie sotto la Nord a fine gara è stato tra i più condivisi e retwittati. Una risposta (non troppo implicita) all’autoscatto di Totti sotto la Sud in una stracittadina del 2014. Insomma, il derby si è giocato a colpi di “like” anche dopo il triplice fischio di Mazzoleni. L’arbitro di Bergamo durante il recupero è stato costretto ad espellere il romanista Kolarov, ex della partita, troppo nervoso nel recupero. Il serbo si è avvicinato agli spogliatoi accompagnato dal sorriso irriverente di Radu che non è passato inosservato ai setacciato del web. Inoltre, quasi subito sono apparse decine di foto di Kolarov intento a mimare il gesto del “3” con entrambe mani. Un’istantanea dei tempi in cui vestita la maglia della Lazio e festeggiava un derby vinto nel 2009, ora usata dai laziali per schernire i cugini. Non potevano mancare poi i classici fotomontaggi con i tris di pere, cornetti, palloni e tanti altri oggetti. Anche Immobile, marcatore del rigore del 2-0, ha postato in mattinata un cappuccino decorato con il cacao a forma di “3”.

DELUSIONE SOCIAL

Umori opposti dall’altra sponda del Tevere. «Pallotta grazie per Fazio e Juan Jesus, una coppia di centrali da paura! Subentrante Marcano» scrive un tifoso della Roma non soddisfatto del pacchetto arretrato giallorosso. La maggior parte delle reazioni arriva “sotto” ai post degli account ufficiali del club. «Vergognatevi», «Ridate la Roma a chi la ama davvero» e «Indegni». Qualcuno chiede le dimissioni di Di Francesco, altri invocano un’intervento della società nei confronti de tecnico, ma anche del ds Monchi. Gli utenti rispondo a caldo al tweet della Roma: «Triplice fischio. #LazioRoma». Tra questi si “nasconde” anche qualche laziale che replica: «Triplice fischio. #LazioRoma 3-0. Ecco. Ora è corretto», specificando ulteriormente il cinguettio giallorosso.



