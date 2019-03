© RIPRODUZIONE RISERVATA

La difesa è un disastro, Dzeko sparisce subito, Pastore sfiora la resurrezione, Kolarov rosso evitabile.Il gol di Caicedo è un fulmine, il resto è un brivido continuo. Sul gol di Cataldi, un tuffo in modalità Villa Ada.Se Lulic sembra Garrincha, è segno che qualcosa non va. Lo slancio offensivo viene ridotto ai minimi termini. Sfiora il pareggio con un tiro, splendido, dalla distanza.Marca a vista Correa in occasione della rete di Caicedo, lasciandogli il corridoio buono per l’assist. Goffo l’intervento (da rigore) sempre su Correa. Disastroso e pure ammonito (salta l’Empoli).Si perde Caicedo e non solo in occasione del gol. Non migliora di certo con Immobile.Buca qualche pallone, ma tutto sommato succede più dalla parte opposta. Contributo offensivo al minimo sindacale. Si fa espellere sul 3-0 al minuto ‘92. Mah.Ci mette un po’ a trovare la posizione giusta. Migliora un po’ quando la Roma si mette 4-2-3-1. Frenetico in qualche gestione palla, l’imbucata in area per Florenzi è una giocata di alto livello. Esce sfiancato.Prova qualche spunto, ma spesso va a sbattere. Più limpide le giocate nella ripresa, a volte si perde in se stesso e il pallone si perde con lui.Vaga nella terra di nessuno. Una serata a rincorrere, pochi attimi di lucidità.Sempre molto elegante, anche quando sbaglia. Gli ci vuole un po’ di furore in più. Evanescente.Un primo tempo che tu dici, ma c’è? C’è e non si vede, fa solo fase difensiva. Qualche fiammata nella ripresa, ma davvero poca roba.Un tiro che poteva essere il pari, poi lotta con Acerbi fino al quasi rosso. Troppo isolato, il più delle volte.Entra e la partita ma, di fatto, non entra in partita.Un gol per dimostrare la sua esistenza. L’occasione c’è, ma è fallita.Stavolta non funziona niente. Perse testa e occasione.