Roma, Mourinho: «Ho ritrovato una squadra motivata. In Portogallo porto tutti, tranne gli infortunati»

La Roma ha ripreso ad allenarsi il 12 dicembre e domani volerà in Portogallo dove terrà tre test in amichevole per riprendere confidenza con il ritmo partita: «Ho trovato gente che voleva lavorare, che è arrivata con motivazione, concentrazione. Il nostro obiettivo era scontrarsi con avversari di livello superiore al nostro. Il Cadice non si è fermato mai, ha giocato con lo United, il Wolverhampton, sono nel Sud del Portogallo. Fino a due giorni fa erano in competizione. In Portogallo si è fermato il campionato, ma non la Coppa di Lega. Il Casa Pia ha giocato una fase del girone con quattro squadre. Hanno un vantaggio su di noi al livello competitivo. Anche gli olandesi iniziano il campionato prima di noi. Noi vogliamo mettere minuti nelle gambe, ovviamente nella prima partita cercherò di non far giocare i calciatori più di 45/60 minuti. Non ne abbiamo 22 e qualcuno dovrà fare di più. Più importante dei risultati è allenarsi e giocare bene, recuperare intensità».

Il Mondiale in inverno è una novità assoluta a cui nessuno poteva farsi trovare preparato: «È stata la prima volta e tutti noi abbiamo cercato di definire nel modo più professionale un piano che ti permetta di arrivare bene a quando si gioca. In Algarve ci sono tutti, tranne gli infortunati che non sono in condizione di allenarsi per giocare. Adesso lavoreremo molto, utilizzeremo le partite come parte di un piano d’allenamento. Sarà importante allenarsi bene dopo una piccolissima sosta che sarà il 23, 24 e 25 dicembre, fino al 4 gennaio, quando si giocherà a punti».