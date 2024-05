Roma, Abraham titolare con l’Empoli ma il futuro è un’incognita. De Rossi ci punta, ma Ghisolfi proverà a piazzarlo in Premier

Tammy Abraham torna al centro dell’attacco della Roma. Romelu Lukaku diventerà presto un bel un ricordo nonostante abbia certificato quanto la stagione nella capitale sia stata positiva. Riscattarlo costerebbe troppo e un altro prestito per il momento non è considerato dal Chelsea. E allora l’inglese, rientrato dall’infortunio al legamento crociato dopo nove mesi, torna ad essere la prima scelta. Giocherà ad Empoli perché Big-Rom è squalificato e poi andrà in vacanza in attesa che arrivi la mail di convocazione per il ritiro estivo.

De Rossi ci lavorerà per farlo diventare il bomber che è stato al primo anno in giallorosso, a meno che il ds Ghisolfi lo riesca a piazzare in Premier League. In realtà Tammy vorrebbe tornare in Inghilterra e lo scorso anno ci sarebbe pure riuscito se non si fosse infortunato durata l’ultima di campionato. Questa estate, però, è più difficile trovare un acquirente perché quello che ha dimostrato negli ultimi mesi non è stato convincente. Tenerlo, però, bloccherebbe l’acquisto di un altro centravanti di peso. Più probabile che i giallorossi puntino su una riserva all’altezza che abbia nelle gambe almeno 15 gol. Dunque, non Belotti o Azmoun che sarebbero dovuti essere l’alternativa in attacco. Il Gallo tornerà dalla Fiorentina e dovrà cercarsi un’altra squadra, Sardar finirà il prestito e rientrerà al Bayer Leverkusen senza essere riscattato. Insomma, il mercato degli attaccanti non è da sottovalutare perché una squadra senza pedine che abbiano il fiuto del gol non avrà vita facile in Serie A.