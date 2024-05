Bayer Leverkusen, Frimpong regala un anello personalizzato ai compagni per la vittoria della Bundesliga

Il Bayer Leverkusen ha vinto la Bundesliga da imbattuta con cinque giornate di anticipo. Il successo è un vero e proprio record per il campioanto tedesco, con Frimpong che ha deciso di festeggiarlo in grande stile. L'esterno destro olandese ha regalato un anello celebrativo per il successo a tutti i compagni di squadra. Un gesto importante per un accessorio in oro costellato di diamanti.

Come è fatto l'anello

L'anello ricorda molto quello per le vittorie della Nba, con i giocatori delle varie franchige trionfanti che ricevono il pezzo da collezione. Stavolta, però, è stato lo stesso olandese di ventitré anni che ha disegnato personalmente il gioiello e creato da Pascal Design. Questo è personalizzato per ogni compagno e riporta sui lati il nome e il numero di maglia indossato durante la stagione. Inoltre, al di sopra di esso, ci sono dei diamanti bianchi e rossi che costellano il logo del Bayer Leverkusen.

In tutto le gemme preziose sono 120 per celebrare anche i 120 anni di fondazione del club.

I prossimi impegni

Gli impegni del Bayer Leverkusen, però, non sono finiti qui perché i tedeschi dovranno affrontare l'Atalanta in finale di Europa League. La gara contro i bergamaschi è l'ultima in programma per il club rossonero, con la Bundesliga che ha chiuso i battenti per questa annata. Un successo contro Scamacca e compagni sarebbe il coronamento di un cammino perfetto per Xabi Alonso che fino ad ora non ha mai perso. L'ultima sconfitta in Europa risale alla passata stagione, quando ha incontrato la Roma in semifinale di Europa League.