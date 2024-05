Lunedì 20 Maggio 2024, 06:10

Lukaku segna e saluta, è stato bello, ma è difficile che duri ancora. I motivi sono tanti: 43 milioni per la precisione. La Roma, in dieci per l’espulsione di Paredes, vince e improvvisa una piccola festa di arrivederci, era l’ultima all’Olimpico e di solito si fa così. Chiamiamola festicciola, piena di malinconia e speranza. Una meta, seppur apparentemente priva di grandi significati (se non per il piazzamento in Europa League), la Roma la raggiunge: con il successo (che mancava in casa dal 6 aprile, dal derby con la Lazio) contro il Genoa, ora è aritmeticamente sesta: può anche permettersi di perdere contro l’Empoli, che invece ha assoluta necessità di una vittoria. Ora, per rendere quel sesto posto più ricco (in tutti i sensi) dipenderà solo dall’Atalanta, che deve chiudere quinta e mercoledì vincere l’Europa League. Se, quanti se. Troppi. Ma almeno, quel che le restava di fare, l’ha fatto. Seppur distrutta, seppure ormai con le forze. Ora è lì a inseguire un miraggio. Del resto quella che stiamo vedendo è una squadra in caduta, che non vede l’ora di resettare: altre idee, forze fresche e più giovani, calciatori, per dirla alla De Rossi, che abbiano fame e gamba. L’Olimpico saluta la squadra con una vittoria, firmata da Lukaku, praticamente all’ultima in maglia giallorossa (era diffidato, il giallo preso ieri dopo il gol gli farà saltare l’Empoli). La fame di Romelu costa troppo per le casse della Roma, ma il belga almeno ha chiuso con il gol, con questo sono 21, 13 in A, 7 in Europa League e uno in Coppa Italia. Ci sono voluti 79 minuti per avere ragione di un Genoa spensierato e ben organizzato, che ha onorato l’impegno pur non avendo obiettivi. Quella festicciola ha uno sguardo critico sul futuro: la Roma deve saper uscire con le proprie gambe da questo anonimato, che negli ultimi anni ha portato solo sesti e settimi posti. A De Rossi la missione. Intrigante, non facile.

LE SCELTE

DDR rinuncia a Dybala (che poi giocherà solo 26’), che è fuori condizione; non insiste inizialmente su ElSha e Mancini, che pure hanno speso tanto. Non può fare a meno di puntare, invece, su Cristante e Paredes, coadiuvati da Bove, con Pellegrini qualche metro più su. C’è Baldanzi con Lukaku là davanti, Celik basso a destra: stavolta, in partenza, Roma schierata con 4-3-2-1, come con la Juve. Gilardino tiene a riposo il suo uomo migliore, Gundmundsson, e davanti punta sull’azzurrabile Retegui (a proposito, le convocazioni di Spalletti arriveranno il 23) e su Ekuban. La Roma è meno piantata sulle gambe rispetto a Bergamo, corre di più e rincorre meno, ma è la fatica mentale a fare la differenza e questa stagione è stata snervante, sotto ogni aspetto, non solo tecnico. La frenesia porta alla mancanza di lucidità e nel primo tempo, la squadra di De Rossi non prende mai la porta di Martinez Riera: è il festival dei tiri fuori, al quale prendono parte Baldanzi, Cristante, Pellegrini e Paredes, il Genoa coglie lo specchio della porta di Svilar ma su un’azione giudicata in fuori gioco. Lo spettacolo non è un granché. Baldanzi cerca qualche spunto, Bove prova a tarpare le idee di Strootman (applaudito dall’Olimpico e abbracciato da De Rossi), ma c’è poco altro. Qualche fischio accompagna la squadra che torna negli spogliatoio. Tira una brutta aria. Sono Cristante e Lukaku ad aprire la ripresa con un paio di conclusioni che impegnano (si fa per dire) il portiere del Genoa. La Roma non sfonda e De Rossi ci mette le mani. Ecco Dybala ed El Shaarawy, fuori Baldanzi e Pellegrini, che non si era mai acceso. Gila risponde togliendo Strootman ed Ekuban, sostituiti da Thorsby e Gundmundsson. Nel giro di trenta secondi sfiorano il gol prima Frendrup e poi Lukaku. Paredes pensa bene di mandare a quel paese l’arbitro dopo aver incassato un giallo, per una trattenuta effettivamente impercettibile: l’espulsione è inevitabile. La Roma ci prova da lontano, stavolta il numero uno del Genoa si supera su Angeliño e pochi secondi dopo deve arrendersi al colpo di testa di Lukaku su imbeccata di El Shaarawy. Una liberazione. De Rossi inserisce Mancini e manda in panchina Angeliño, uno dei più positivi, ma pure lui ormai esausto. Poco prima del fischio, Dybala torna in panchina: correva poco e la Roma era in inferiorità (al suo posto i centimetri di Kristensen, Paulo ricomparirà per la “festa”). Un incubo il tiro di Malinovskiy, che sfiora il pari, a poco dalla fine. Sarebbe stato come una sconfitta. Santo Svilar.