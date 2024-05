Ligue 1, Camara nasconde col nastro adesivo i loghi contro l'omofobia. Il ministro dello sport: «Servono sanzioni severe»

Ultima giornata della Ligue 1 che ha portato con sé diverse polemiche. Nell'ultima gara di campionato, infatti, Mohamed Camara ha sorpreso gran parte dei tifosi francesi e soprattutto il ministro dello sport con il suo atteggiamento. Il centrocampista senegalese ha mostrato la sua riluttanza ad appoggiare l'iniziativa della Lega contro l'omofobia. Questa era stata organizzata in occasione della giornata internazionale relativa del 17 maggio.

Cosa è successo

Prima dell'inizio della partita tra Monaco e Nantes, i calciatori si sono riuniti a bordo campo per essere immortalati insieme ai cartelloni in cui veniva appoggiata la lotta all'omofobia. Tra questi, però, non c'era proprio Camara che ha preferito effettuare dello stretching a bordo campo. Inoltre, il centrocampista maliano ha coperto sia il logo presente al centro del petto, sia quello della Ligue 1 (che per l'occasione riportava i colori dell'arcobaleno) sulla manica con del nastro adesivo.

Il gesto ha scatenato diverse polemiche, soprattutto da parte del ministro dello sport francese Amelie Oudéa-Castéra. Questa ha commentato con parole molto dure ai microfoni di Rtl, emittente radiofonica francese: «Credo che questo sia un comportamento inaccettabile. L'ho detto anche ieri alla Lfp (Lega di calcio professionistico ndr.). Penso che tale atteggiamento debba essere punito con le più severe sanzioni sia nei confronti del calciatore, sia della società che ha permesso tutto questo».