Dybala scaricato da Scaloni, è fuori dalla squadra provvisoria dell'Argentina per la Copa America

Campanello di allarme per Paulo Dybala che, come riportato da Gaston Edul, giornalista argentino, non è stato convocato nella squadra provvisoria dell'Argentina in vista della Copa America. L'attaccante della Roma non prenderà parte alle amichevoli che anticipano il campionato continentale che comincia il 20 giugno. Il termine ultimo per le convocazioni è il 12 dello stesso mese e fino a quel giorno l'attaccante può sperare di rientrare nel gruppo che ha vinto la Coppa del Mondo in Qatar. In totale, sono 22 i calciatori di quella squadra che si uniranno alla spedizione per la Copa America.

Le condizioni di Dybala

La decisione di Scaloni può essere arrivata dopo le ultime prestazioni dell'attaccante argentino, che nelle ultime dieci gare di Serie A ha giocato 90 minuti solo in tre occasioni.

In mezzo a queste, due gare saltate per infortunio tra cui quella col Sassuolo e quella con l'Atalanta. Nell'ultima partita contro il Genoa, infine, la Joya ha giocato solo 27 minuti ed è stato sostituito nel finale di partita dopo essere entrato al 63'. In totale, poi, Dybala ha segnato cinque gol nelle ultime dieci giornate (tra cui la tripletta al Torino) e ha fornito tre assist.