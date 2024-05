Ligue 1, notte di paura per tre calciatori del Marsiglia: aggrediti a colpi di pistola

Attimi di paura per il Marsilgia e per tre dei suoi calciatori che sono stati aggrediti mentre tornavano dalla partita contro il Le Havre. Il club biancoceleste ha vinto contro i padroni di casa 2-1 e ha conquistato tre punti che non hanno cambiato la sua posizione in classifica visto il pareggio del Lens e la vittoria del Lione. Dopo la partita, Onana, Moumbagna e Meité stavano tornando a casa, ma sono stati aggrediti da dei malviventi che hanno esploso dei colpi di pistola verso le loro auto.

Cosa è successo

Secondo le ricostruzioni della vicenda delle autorità locali, riporta la Gazzetta dello Sport, i tre stavano tornando dalla città dove hanno vinto la loro ultima partita della stagione. I calciatori, nelle rispettive auto personali, avevano sbagliato strada nel tentativo di raggiungere Marsiglia finendo in un vicolo cieco. Qui però hanno trovato dei malviventi che li hanno aggrediti cercando di sottrarre loro le vetture. Un proiettile ha colpito l'auto di Onana, mentre gli altri sono finiti su quella di Moumbagna. Meité, che era qualche metro dietro di loro, non è stato preso di mira. I tre sono riusciti a fuggire a tornare a casa sani e salvi anche se sotto forte shock. Anche il Marsiglia è rimasto scosso dalla notizia e rimane a stretto contatto sia con i calciatori che con le autorità locali. Sulla vicenda però non sono stati emanati comunicati ufficiali.