Lukaku e il messaggio per i tifosi in romanesco: «Bella rega', daje Roma daje»

Romelu Lukaku saluta la Roma e i suoi tifosi con un gol che vale tre punti. I giallorossi hanno vinto contro il Genoa grazie al colpo di testa vincente del belga che per esultare si è tolto la maglia ed è stato ammonito. Visto che era diffidato, il numero 90 salterà la sfida con l'Empoli e la passerella sotto la Curva Sud è l'ultimo incontro con il popolo che l'ha sostenuto per una stagione intera. Proprio del calore dei tifosi ha parlato Romelu in un'intervista a Betsson.sport, canale sportivo del colosso delle scommesse.

Roma in Champions se... L'unica combinazione possibile: dipende tutto dall'Atalanta in EL e campionato

Le parole di Lukaku

Parlando dei romanisti e del calore dell'Olimpico, Lukaku ha affermato: «Sono sempre stato impressionato dall'Olimpico, quando noi entriamo in campo al riscaldamento sentiamo già il sostegno dei tifosi e questo ti dà uno stimolo in più per fare meglio.

Sai che la squadra è importante per la gente di questa città e come calciatore rappresenti l'intera città, è un'esperienza molto bella. I tifosi romanisti sono speciali, è molto bello vivere il loro sostegno».

La carriera del belga è stata costellata dai gol, ma anche da successi e delusioni: «È la storia della mia carriera, è successo tante volte di provare delle delusioni, ma sono sempre tornato più forte di prima. Quando arrivano so di dover lavorare di più». Infine, Lukaku ha salutato i tifosi della Roma in perfetto dialetto romano: «Bella rega', daje Roma daje».