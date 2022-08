Roma, Mourinho in pressing per un nuovo difensore: idea Zagadou, ma il sogno è Diallo

José Mourinho non si accontenta del mercato e prova a fare pressing, con tatto, a Tiago Pinto. Dopo l’infortunio di Kumbulla al flessore della coscia sinistra (oggi previsti gli esami), il tecnico vorrebbe un altro centrale. Lo ha chiesto ieri dopo il 3-0 rifilato al Monza, senza affondare troppo il colpo: «Non faccio la foto su Instagram con i piedi sul tavolo, perché stanno facendo un lavoro fantastico, con tutte le limitazioni che abbiamo. Il FFP sembra che esista per noi e non esiste per tutti. Direttore e proprietà sanno che ho bisogno di un centrale, ma sanno anche che mi pagano per trovare soluzioni. Non credo che faremo qualcosa, andremo avanti. Magari giocano Vina o Karsdorp centrali e Celik laterale». Tra i nomi sondati dal gm romanista c’è quello di Zagadou, svincolato ex Borussia Dortmund, anche se il sogno rimane Diallo in uscita dal Psg.

Sotto osservazione anche Evan N'Dicka in rotta con l'Eintracht Francoforte. Smentito l’interesse per Acerbi della Lazio. Da Trigoria, fanno sapere che non ci sono trattative in essere per portare il quinto centrale alla corte dello Special One, ma il mercato resterà aperto ancora per un giorno e mezzo e non sono eslusi accordi dell’ultima ora. Anche perché con le cessione di Diawara (3 milioni) e Calafiori (1,5), Pinto potrebbe avere margine per movimenti in entrata. L'arrivo di un nuovo centrale di difesa era un progetto che sarebbe andato in porto se Wijnaldum non si fosse infortunato alla tibia. Il suo stop, che durerà circa 4/5 mesi, ha obbligato i giallorossi a tornare sul mercato e procedere con l’acquisto in prestito oneroso (1,2) con diritto di riscatto di Camara. Oggi è in programma l’annuncio ufficiale (già depositato il contratto in Lega) e la prima intervista. Contro l’Udinese (domenica ore 20.45) sarà regolarmente in panchina.