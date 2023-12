Roma-Sheriff: quando e dove vederla, probabili formazioni e classifica del girone

Torna l'Europa League. In occasione dell'ultima partita dei gironi, la Roma di José Mourinho è pronta ad affrontare allo Stadio Olimpico lo Sheriff Tiraspol, in una partita fondamentale per decidere il primo posto del girone G. Già qualificati, i giallorossi si giocheranno il tutto per tutto per conquistare la vetta del girone. Appuntamento quindi domani, giovedì 14 dicembre, alle 18.45. Scopriamo ora le formazioni e dove vedere la partita.