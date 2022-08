Diretta Roma-Monza alle 20.45, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Nell'anticipo della 4ª giornata infrasettimanale di Serie A la Roma ospita il Monza, neopromosso nel massimo campionato italiano. Più di 60 mila tifosi sono attesi allo stadio Olimpico, che ha fatto così registrare il terzo sold-out consecutivo in questa nuova stagione. Il fischio di inizio è previsto alle 20:45. I giallorossi sono reduci dal pareggio allo Stadium, dove ha raggiunto la Juventus nel secondo tempo con il goal di Abraham servito da Dybala. Il Monza, invece, ha perso in casa con l'Udinese.

Diretta Roma-Monza alle 20.45

La partita tra Roma e Monza inzierà alle 20:45. Ma i cancelli per i tifosi apriranno intorno alle 18, come riportato dal sito ufficiale della società giallorossa.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carboni; Birindelli, Colpani, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Petagna, Caprari. All. Stroppa.

Dove vederla in tv

La partita tra Roma e Monza sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Sarà visibile per gli abbonati sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per gli abbonati a DAZN e a Sky la partita sarà visibile sul proprio televisore anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e sul canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile con una spesa aggiuntiva mensile di 5 euro.

Curiosità

Essendo la prima stagione della storia del Monza in Serie A, non esistono precedenti fra i lombardi e la Roma nel massimo campionato. Le due squadre si sono tuttavia affrontate 3 volte in gare ufficiali (2 volte nel campionato di Serie B 1951/52 e una volta in Coppa Italia) con un bilancio favorevole ai giallorossi di 2 vittorie e una sconfitta.