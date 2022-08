Martedì 30 Agosto 2022, 23:40

RUI PATRICIO 6

Serata di assoluto relax.

MANCINI 6

Dà una mano a Celik su Carlos Augusto. Allunga un braccio galeotto sulla rovescia di Pessina che fa perdere il tempo all’ex atalantino.

KUMBULLA 6

Non ci sono bocciati in una serata del genere. La palma del peggiore non va quindi a Marash ma alla sfortuna che lo costringe, alla prima da titolare in stagione, a fermarsi per un problema al flessore sinistro. Non ci voleva.

IBAÑEZ 7

Dopo l’ottima prova di Torino, Roger controlla senza patemi dietro e si regala la gioia del 7° gol in giallorosso.

CELIK 6,5

Alla prima da titolare mostra un pizzico di intraprendenza in più rispetto all’ultimo Karsdorp. Sia all’inizio del primo che del secondo tempo quando soltanto un salvataggio di Caldirola su Pellegrini gli toglie la gioia del primo assist in serie A.

CRISTANTE 6

Partita di giudizio senza perdere troppe energie. Pronto ad abbassarsi quando serve, regala geometrie alla squadra.

MATIC 6,5

Non lo vedi per mezz’ora. Poi all’improvviso tira fuori il lancio dal quale nasce il 2-0.

ZALEWSKI 6

Buona chiusura su Caprari in avvio, sale meno del consueto nel primo tempo. Poi, si diverte nella ripresa.

DYBALA 8

Tutto in una notte. Con gli interessi. Paulo non solo si sblocca ma segna addirittura una doppietta che gli permette di tagliare il traguardo dei 100 gol in serie A. Uno di sinistro, l’altro di destro: è tornato.

PELLEGRINI 6

Stranamente impreciso, sbaglia qualche pallone di troppo non da lui. E ne perde un paio, anche se sul 3-0, potenzialmente rischiosi. Forse Lorenzo ha abituato troppo bene, anche a lui serve rifiatare qualche volta. Sfiora il 3-0, pennella la parabola da corner per il gol di Ibañez.

ABRAHAM 6,5

Ragazzo di cuore Tammy. Nemmeno tre giorni fa aveva segnato alla Juventus su assist di Dybala? E allora qual miglior modo, oltre al bacio lanciato all’Allianz Stadium, di restituire il favore? Sale in cielo poco dopo la linea di metà campo su un rilancio di Zalewski, tanto basta per lanciare Paulo verso la prima... Joya. E anche la seconda rete è propiziata da un suo affondo che De Gregorio devia sui piedi dell’argentino. Nella ripresa con un gioco di gambe infiamma l’Olimpico. Deve essere soltanto un po’ più cinico sotto porta. Come a Torino, per intenderci.

SMALLING 6,5

Sperava in una serata tranquilla, a riposo in panchina. L’imprevisto occorso a Kumbulla lo costringe agli straordinari. Si francobolla a Petagna e per il centravanti si fa notte fonda. Poi su Mota concede il bis.

SPINAZZOLA 6

Metà tempo per non perdere il ritmo. E il cross per Belotti meritava altro epilogo.

EL SHAARAWY 6

Cerca di farsi vedere ma la Roma dopo il 3-0 giustamente si accontenta. Si fa male nel finale, problema muscolare.

BELOTTI NG

BOVE NG

MOURINHO 7

Ricorre al turnover, vince in scioltezza, ha ritrovato i gol di Dybala, continua a guidare la classifica. What else?



MONZA

DI GREGORIO 6

Fa quello che può. Si supera su Abraham, non può nulla sul tap-in di Dybala.

MARLON 4,5

Elegante nei movimenti ma quando viene puntato è da mani nei capelli.

MARRONE 4

Non è un difensore e si vede quando sbaglia la lettura sul rimbalzo che lancia Abraham nell’azione del 2-0.

CALDIROLA 5

Insieme a Sensi in ritardo sul primo gol giallorosso. Nella ripresa salva su Pellegrini.

BIRINDELLI 5

Non è responsabile ma partecipa al naufragio della difesa brianzola. PESSINA 5

Strana la parabola dell’azzurro. Quando sembrava in rampa di lancio nell’Atalanta, ora si ritrova in una squadra che deve salvarsi.

SENSI 5

Talento perduto che ora a Monza prova a ritrovarsi. Ieri molto deludente. In ritardo sul 1° gol di Dybala, perde tutti i contrasti possibili.

MACHIN 6

Ne è trascorso di tempo da quando si affacciò ragazzino a Trigoria. Nel disastro brianzolo è uno dei pochi a salvarsi. Colpisce una traversa.

CARLOS AUGUSTO 5,5

Ci prova qualche volta. Anche se patisce le verve di Celik.

CAPRARI 5

La controfigura del calciatore ammirato nelle ultime stagioni a Verona.

PETAGNA 5,5

Ok non tirerà mai in porta ma provateci voi con una squadra che vi assiste poco e nulla. È il solito generoso, spalle alla porta prova a far salire il Monza.

MOLINA 5,5

Regala un po’ di dinamismo.

CIURRIA 5

Si vede poco.

RANOCCHIA 5,5

Sul 3-0 fa quello che può.

MOTA 5

Entra a partita compromessa.

STROPPA 5

È la solita, vecchia storia. Il Monza gioca bene, gira palla, prende possesso della metà campo giallorossa ma poi al primo affondo viene punito. È il prologo di una serataccia.

ARBITRO

PICCININI 6

La partita scivola via senza patemi. Lascia giocare, fischia poco e in un paio di occasioni non ravvede un paio di deviazioni che avrebbero regalato altrettanti corner al Monza. Non entusiasma ma nessuno si può lamentare.

Stefano Carina