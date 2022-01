Roma-Juventus, annullati e rimborsati i biglietti. Priorità agli abbonati, il 5 nuova fase di vendita

Attraverso un comunicato la Roma ha reso le informazioni che riguardano tutti gli abbonati (21.700) e chi ha comprato i biglietti (oltre 20 mila tagliandi venduti) per la partita Roma-Juventus del 9 gennaio alle ore 18.30 in conseguenza a quanto disposto dal Decreto-legge del 30 dicembre 2021 per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, la capienza degli stadi viene ridotta al 50%.

Le strategie della società prevedono: dare priorità agli abbonati, che avranno accesso garantito alla partita e alle eventuali altre partite con capienza al 50%; tutelare in ogni caso di chi ha comprato il singolo biglietto, con rimborso monetario dei biglietti acquistati.

Grazie a tutti i tifosi giallorossi per aver reso straordinaria la cornice dell’Olimpico in ogni partita di questa stagione.



Continuerà a esserlo, nella speranza di poter al più presto accogliere un numero maggiore di tifosi.



Ho comprato un biglietto per Roma-Juventus, cosa succede?

Verranno annullati tutti i biglietti venduti e i tifosi saranno risarciti con rimborso monetario (no voucher). Agli acquirenti a cui sono stati cancellati i biglietti verrà data possibilità di accedere a una nuova fase di vendita. Il tifoso non dovrà compiere nessuna azione, riceverà una mail con tutte le informazioni.

Come comprare un nuovo biglietto per Roma-Juventus

Il club ha pensato di destinare una fase di vendita sui posti disponibili alle sole persone che avevano precedentemente effettuato l’acquisto di un biglietto per la gara.

Di seguito le modalità per effettuare il ri-acquisto dei biglietti:

Dalle ore 16.00 di mercoledì 5 gennaio, e fino alle ore 12.00 di venerdì 7 gennaio, le sole persone che avevano precedentemente effettuato l’acquisto di un biglietto per questa gara potranno acquistare un nuovo titolo.

Per esercitare il diritto di prevendita solo online su asroma.com, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il codice d’acquisto e la data di nascita del titolare del primo biglietto precedentemente acquistato.

Ogni Tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione.

L’eventuale vendita libera sui posti disponibili, solo online avrà inizio dalle ore 12:30 di venerdì 7 gennaio 2022. In questa fase potranno essere acquistati fino a 4 biglietti a persona.

Ho un abbonamento della Roma, posso assistere alla partita contro la Juventus?

In occasione della partita Roma-Juventus del 9 gennaio sarà garantito l’accesso a tutti gli abbonati

- Abbonati in: Curva Nord, Monte Mario e Tribuna Tevere manterranno il loro posto

- Curva Sud, Curva Sud Laterale e Distinti Sud: il Club è riuscito a garantire la conferma del posto a oltre 17 mila abbonati, sono infatti circa 4.400 le persone che dovranno essere spostate.

Dove sarà spostato l’abbonato per Roma-Juventus?

- In Curva Nord o Distinti nord gratuitamente

- In Tevere acquistando un biglietto a 20 euro o in Monte Mario a 30 euro (il costo rientra nel rateo dei prezzi riservati agli abbonati ed è di molto inferiore al costo del singolo biglietto)

Il criterio utilizzato per determinare lo spostamento è stato quello cronologico di acquisto: il primo 50% che ha acquisto rimane nello stesso settore, gli altri si spostano

Appena si rientra a una capienza maggiore, chi è stato spostato riacquisisce automaticamente il proprio posto.