ROMA - Renato Sanches si ferma, il muscolo della coscia destra non ha retto. Ha alzato bandiera bianca al 28' di Sheriff-Roma e non ci sarà nemmeno nelle trasferte di Torino e Genoa. Quello che a Trigoria speravano non accadesse (Tiago Pinto su tutti), si è già verificato per ben due volte nel giro di un mese. L'ex Psg è stato vittima dell'ennesimo problema muscolare in carriera, Mourinho lo aveva schierato titolare per dargli minuti in una partita semplice, ma quell'allungo verso la porta è stato fatale per i suoi muscoli fragilissimi. Un gesto tecnico normale per un calciatore senza i suoi precedenti e ben allenato. «È sempre a rischio, non è facile capire il motivo, non l'ha fatto il Bayern, non l'ha fatto il PSG», ha spiegato Mourinho con il volto provato. E chissà se la Roma riuscirà a dargli la tanto agognata continuità.

Compresi i due stop di Renato, a Trigoria ci sono stati ben 10 infortuni muscolari da inizio stagione che hanno colpito otto calciatori: Sanches (2 partite saltate), Dybala (1), Aouar (1), Zalewski (0), Pellegrini (2), Mancini (0), El Shaarawy (0) e Smalling (2). Per fare un paragone, lo scorso anno erano 11 dopo 9 partite, quest'anno ne sono passate cinque. Zalewski ed ElSha non hanno saltato gare perché si sono infortunati a ridosso della sosta e hanno sfruttato lo stop per recuperare. Aouar, invece, è considerato due volte perché in Roma-Milan è stato sostituito per una lesione al flessore della coscia sinistra, ha lavorato a Trigoria durante la sosta e poi è stato convocato con l'Empoli. La mattina della partita, ha accusato dolore ed è stato spedito in tribuna.

Non solo flessori, ma soprattutto adduttori. Come è accaduto a Dybala che al suo esordio in campionato con il Verona (squalificato con la Salernitana), ha chiesto il cambio per il solito "pizzico" alla coscia. Risultato? Fuori con il Milan, non convocato in nazionale e rientro con l'Empoli. Adduttore anche per Pellegrini, rispedito a Roma dalla Nazionale e solo ora sulla via del recupero (ci sarà a Torino). Stesso problema per Mancini, lasciato libero da Spalletti per una contrattura all'adduttore della coscia destra. Restando in difesa, stesso problema per Smalling che ha saltato Empoli, Sheriff e rischia per Torino. Colpa, probabilmente, di una preparazione organizzata in extremis e di troppi elementi fragili. Starà a Mou invertire la rotta. Infine, cambio ai vertici del settore giovanile: Gianluca Gombar sarà il dg, Daniele Placido il dt.