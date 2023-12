Roma-Fiorentina, le probabili formazioni: dubbio Pellegrini a centrocampo, c'è Nzola

Se in difesa e in attacco José Mourinho ha trovato un equilibrio, a centrocampo c’è l’enorme punto interrogativo che riguarda Lorenzo Pellegrini. Fino a quando era infortunato, il problema è stato risolto schierando a rotazione uno tra Bove e Aouar accanto a Cristante e Paredes. Ma ora che è tornato a pieno regime, il capitano si aspetta di giocare titolare. Il suo impiego in Serie A ed Europa League è stato scarsissimo: quattro partite dal 1° minuto in campionato su 14 e zero su quattro in Coppa. Nell’ultima contro il Sassuolo è partito dalla panchina e quando è entrato non ha fatto la differenza, così come contro il Servette. Le condizioni fisiche non sono ancora ottimali, per questo Mourinho lo sta dosando il più possibile in attesa che torni il Lorenzo indispensabile che era nel primo anno a Trigoria dello Special One. Dunque, contro la Fiorentina non è detto che parta titolare, ma ci sono delle chance concrete, in seconda battuta Bove e in terza Aouar. La difesa sarà quella di sempre con Mancini, Llorente e Ndicka, mentre sulle corsie spazio a Kristensen a destra reduce da un ottimo secondo tempo in Emilia e a Spinazzola a sinistra. In attacco confermati Dybala e Lukaku.

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni

Stadio Olimpico ore 20.45

Roma(3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 N’Dicka; 43 Kristensen, 4 Cristante, 16 Paredes, 7 Pellegrini, 37 Spinazzola; 21 Dybala, 90 Lukaku

A disp.: 99 Svilar, 63 Boer, 2 Karsdorp, 92 El Shaarawy, 52 Bove, 20 Renato Sanches, 19 Celik, 22 Aouar, 59 Zalewski, 60 Pagano, 61 Pisilli, 11 Belotti, 17 Azmoun

All.: José Mourinho

Fiorentina (4-2-3-1): 1 Terracciano; 33 Kayode, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 3 Biraghi; 6 Arhtur, 32 Duncan; 10 Gonzalez, 5 Bonaventura, 7 Sottil; 18 N’Zola

A disp.: 53 Christensen, 30 Martinelli, 65 Parisi, 37 Comuzzo, 28 Quarta, 26 Mina, 70 Pierozzi, 38 Mandragora, 8 Maxime Lopez, 73 Amatucci, 19 Infantino, 72 Barak, 99 Kouamé, 77 Brekalo, 11 Ikone.

All.: Vincenzo Italiano

Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini)

Assistenti: Rossi C. – Rossi L.

Quarto Uomo: Maresca

Var: Aureliano Dionisi (AVAR)