Azmoun e la sua ascesa nella Roma: mai titolare in Serie A, ma ora Mourinho vuole dargli fiducia

Sardar Azmoun guadagna spazio. Per adesso è l’uomo chiave degli ultimi minuti, ma potrebbe diventare qualcosa di più . Mourinho lo avrebbe impiegato titolare in Europa se non fosse che è stato escluso alla lista Uefa per rispettare il paletti del fair play finanziario. E allora prova a inserirlo nei finali di partita per dare una scossa alla squadra in difficoltà. Ed effettivamente la strategia sta dando i suoi frutti: un palo col Monza, un gol di testa con il Lecce e ha contribuito a rendere più pericoloso l’attacco nel finale di Udinese e Sassuolo. Ad oggi non è mai partito titolare, ha totalizzato solo 143 minuti in Serie A (meno di due partite), ma nonostante il poco tempo a disposizione ha inciso moltissimo.

Davanti a lui c’è Dybala che per Mourinho è inamovibile, ma se l’argentino avesse bisogno di fermarsi Azmoun sarebbe la carta giusta da giocare.

Prelevato in presto a fine agosto dal Bayer Leverkusen con diritto di riscatto fissato a 12.5 milioni, è arrivato nella Capitale tra le polemiche. In molti pensavano che fosse l’ultimo acquisto del mercato giallorosso, ma una manciata di giorni dopo è atterrato Lukaku che ha riportato il sorriso. Sardar si è fatto scivolare tutto addosso, ha lavorato nelle settimane iniziali per ritrovare la forma atletica dato che era reduce da un infortunio al polpaccio. È rimasto in infermeria per le prime due gare di campionato ed è tornato alla terza con l’Empoli in cui ha giocato 7 minuti. Da lì in poi l’ascesa, adesso sta mettendo il difficoltà Mourinho che ha la tentazione di provarlo per la prima volta titolare assieme a Big Rom.