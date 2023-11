Roma femminile, contro il Napoli a porte chiuse. Al Tre Fontane lavori in corso per la Champions

Si giocherà a porte chiuse Roma-Napoli femminile, in programma domani alle 12,30 al Tre Fontane. L'impianto dell'Eur si sta rifacendo il look per la Champions League, e alcuni cantieri ancora aperti non permettono la sicurezza massima ai tifosi. Quindi niente da fare: la sfida prima del debutto a Monaco contro il Bayern di mercoledì prossimo sarà per gli addetti ai lavori. Il match ovviamente si potrà seguire su Dazn.

MALTEMPO

Le condizioni meteo degli ultimi giorni hanno rallentato un poco tutto. Ecco perché la Roma non ha provveduto al cambio di campo. È successo altre volte che la squadra di Spugna abbia giocato a Trigoria, ma stavolta non sarà così.



OK SERTURINI

Parlando del match, invece, le giallorosse sono alla ricerca della decima vittoria in stagione tra tutte le competizioni, la settima in campionato.

La gara contro il Napoli - anche se Spugna è stato cauto come sempre - non nasconde chissà quali insidie. Recuperata Serturini, che è tra le convocate, ancora out invece Elisa Bartoli, che però sarà a disposizione per il primo impegno europeo. Per il resto tornano Giacinti, Haavi e Kumagai, lasciate a casa per la trasferta di Coppa Italia contro il Cesena.