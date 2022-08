Roma-Cremonese: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo la vittoria all'esordio in trasferta contro la Salernitana, la Roma di José Mourinho si prepara al debutto in casa. Allo stadio Olimpico, contro la Cremonese, sarà il nono sold-out di fila. In attesa del possibile arrivo di Belotti, e con l'aiuto di Dybala e Zaniolo, spetterà ad Abraham guidare l'attacco: il centravanti inglese nello scorso campionato ha segnato almeno un gol contro ognuna delle tre neo promosse (Venezia, Salernitana ed Empoli) e contro i grigiorossi andrà alla ricerca della prima marcatura stagionale. La Cremonese, dopo essersi arresa alla Fiorentina soltanto al 95', cerca il primo punto e promette battaglia tattica: «Cercheremo di togliere le traiettorie ai loro attaccanti» ha annunciato il tecnico Massimiliano Alvini.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Sernicola, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

Dove vedere Roma-Cremonese in tv e in streaming

La partita, in programma domani, lunedì 22 agosto, con calcio d'inizio alle ore 18:30 verrà trasmessa in esclusiva in streaming su Dazn. La diretta testuale dell'incontro sarà disponibile sul sito del Messaggero.