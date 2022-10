Domani la Roma femminile contro lo Slavia Praga. Spugna in conferenza:«Gara difficile, ma noi ci crediamo»

«Abbiamo grande rispetto di una squadra che ha vinto tanto in Patria, ma noi pensiamo solamente a quelli che sono i nostri punti di forza. E abbiamo preparato la gara focalizzandoci su quelle che sono le nostre qualità». Ci crede Alesandro Spugna, tecnico della Roma femminile, alla vigilia della partita che domani la sua squadra affronterà al Francioni di Latina contro la Slavia Praga. Sarà la prima uscita del girone di Champions League, un traguardo che mai prima d'ora la squadra giallorossa aveva raggiunto.

«Affronteremo una squadra forte fisicamente che fa delle ripartenze la propria arma migliore - ha spiegato ancora il tecnico - sarà fondamentale partire bene. Abbiamo la consapevolezza e la voglia di rimanere in Champions League». Solo Di Guglielmo è out, così come ha confermato il tecnico, e ne avrà ancora per diverso tempo. Per il resto tutte a disposizione di Spugna, che torna anche sul sorteggio:«Sicuramente è stato benevolo - ha concluso - ma poi le partite ce le dobbiamo giocare e non sarà per nulla facile. Ma ripeto, abbiamo quella consapevolezza che serve e che abbiamo acquistato anche come dimostrato nelle gara di campionato, ad esempio quella vinta contro il Sassuolo al 92esimo. Una squadra che ci crede fino alla fine».

Giugliano: «Imporre il nostro gioco»

Insieme a Spugna ha parlato Manuela Giugliano, che oltre a confermare di sentire la «responsabilità della maglia numero 10», ha sottolineato come la Roma non cercherà di adattarsi all'avversario ma cercherà di imporre le proprie caratteristiche. «Cerchemo di fare la nostra partita, palla a terra, come sempre abbiamo fatto. E se saremo in grado di farlo credo che in questo momento non ce n'è per nessuno». «Siamo emozionate - ha concluso - ma consapevoli di quello che siamo in grado di fare e di quello che abbiamo fatto fino al momento».

A Latina

Domani, come detto, la Roma giocherà al Francioni. Il fischio d'inizio è previsto alle 21 e la gara sarà trasmessa in diretta da Dazn.